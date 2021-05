Allenatore Lazio, altri nomi per la panchina: occhio a Pirlo e Jardim

Continua il casting per il nuovo allenatore della Lazio: alla lista dei possibili candidati si aggiungono sempre altri nomi

La Lazio continua il casting per il nuovo allenatore dopo l’addio di Simone Inzaghi. Diversi nomi sono stati fatti in questi ultimi giorni e la lista dei possibili candidati continua ad allungarsi sempre di più.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, in queste ultime ore sono stati accostati alla panchina biancoceleste anche Andrea Pirlo e il portoghese Leonardo Jardim, ex Monaco. Oltre a loro, potrebbe prendere quota anche Nuno Espirito Santo, appena separatosi dal Wolverhampton e proposto da Mendes. Invece, secondo quanto riportato da Il Messaggero, tra i possibili candidati ci sarebbe anche Van den Brom, tecnico olandese del Genk, tra i preferiti del ds Tare. Tanti nomi per un solo posto: il casting della Lazio per il nuovo allenatore sta entrando nel vivo.