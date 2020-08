Difesa, in pole c’è Min-Jae: Lazio avanti sul Tottenham!

La Lazio è forte su un nome che sembrava secondario e che invece potrebbe essere il prescelto del ds Tare.

Kim Min-Jae potrebbe rappresentare un vero rompicapo per ogni telecronista italiano nella prossima stagione. Roccioso e altissimo difensore centrale di Seoul, classe 1996, ha recentemente annunciato che non giocherà più col Beijing Guoan. Polemico con l’allenatore francese Genesio, polemico con i compagni accusati di lasciarlo sempre solo in difesa, ha voglia di confrontarsi con campionati più probanti. Oltre al Tottenham c’è la Lazio, che secondo quanto appreso dalla nostra redazione avrebbe un canale preferenziale col calciatore, cui piacerebbe giocare la Champions. Piedi educati e spiccata fisicità, lascerà la Cina. Se salta Kumbulla, è pronto per la Lazio.