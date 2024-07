Diego Gonzalez, niente Olimpiadi per lui: «Sarò il primo tifoso»

Le parole di Diego Gonzalez, giocatore della Lazio Primavera e del Paraguay Under 23, che salterà i giochi olimpici per un infortunio

Diego Gonzalez salterà i giochi olimpici con il suo Paraguay a causa di una lesione muscolare. Di seguito le parole sui social del calciatore della Lazio Primavera.

PAROLE – «Innanzitutto voglio ringraziare tutte le persone che mi hanno inviato il loro messaggio di incoraggiamento, sono molto triste per quello che è successo perché volevo davvero essere ai Giochi Olimpici per aiutare i miei compagni di squadra e lanciare il mio Paese al top possibile. Ho sempre sognato di rappresentare la mia amata Albirroja in tornei importanti ma questa volta purtroppo non mi capiterà, ma so che un giorno il calcio mi darà la mia rivincita.

Auguro ai miei compagni tutto il meglio per portare a casa un torneo spettacolare e di grande successo.

So che daranno la loro vita sul campo per il nostro Paese. Forza Paraguay!».