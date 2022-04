Fuser: «Lazio di Sarri con alti e bassi, sulla Coppa Italia del '98...»

Diego Fuser, ex calciatore della Lazio, ha ricordato la Coppa Italia vinta nel 1998 contro il Milan e parlato dei biancocelesti di Sarri

Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel, Diego Fuser ha ricordato la Coppa Italia vinta contro il Milan nel 1998. Le sue parole:

«Fu una serata che aspettavano tutti, sapevamo di poter vincere. Non si era messa bene dopo il loro vantaggio, ma alla fine riuscimmo a conquistare un trofeo storico. Alzare quella Coppa Italia da capitano fu un’emozione davvero forte. Dopo il loro gol sembrava finita, Gottardi invece entrò e fece il fenomeno (ride, ndr): fu l’uomo giusto al momento giusto, diede la scossa alla partita. Nel finale venni anche espulso, ma riuscii ugualmente ad alzare la coppa da capitano».

PINO WILSON – «Avevo la fascia al braccio rossa come Wilson, ultimo capitano prima di me ad alzare un trofeo per la Lazio. Pino è stato una bandiera biancoceleste. Dopo la nostra vittoria, si capiva che stava per nascere una grande squadra, visto che la Lazio era stata costruita proprio per quello. C’era la sensazione di aver avviato un ciclo importante».

RENDIMENTO LAZIO DI SARRI – «La Lazio quest’anno ha vissuto alti e bassi, non è riuscita ad avere continuità. Forse le è mancata un po’ di concentrazione, soprattutto nei secondi tempi, quando serviva rimanere sul pezzo senza mollare fino all’ultimo secondo. Ci sono ancora quattro partite però per fare bene e recuperare qualche punto perso durante questa stagione».