Zazzaroni: «Venerdì ha vinto Sarri e non perso Inzaghi»

Zazzaroni ha analizzato la sfida tra Lazio e Inter, andata in scena venerdì sera allo stadio Olimpico. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Radio24:

«Inzaghi ha perso la partita con i cambi? Secondo me no. Ho visto giocatori come Romelu Lukaku e Nicolò Barella che non erano in una così grande condizione fisica. Penso che sia stato più Sarri a vincere la partita con i cambi che ha fatto, piuttosto che Inzaghi ad averla persa con i suoi».