Zaccagni: «Giocato con la testa giusta. Posso dare tanto alla Lazio»

Zaccagni ha parlato nel post partita di Venezia-Lazio, vinta 3-1 dai biancocelesti. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Lazio Style Radio.

PARTITA – «Abbiamo giocato da squadra vera, sfruttando le occasioni che abbiamo avuto. Nel finale siamo stati compatti e abbiamo sfruttato le ripartenze. Nel primo tempo si chiudevano bene, ma abbiamo comunque trovato dei varchi con Pedro. Nella ripresa avevamo più spazi».

ATTACCO – «Immobile per noi è importante. Senza di lui varia di più il gioco. Nelle ultime due partite abbiamo fatto bene. Penso che sia la strada giusta».

MOMENTO – «Sono molto contento di aver ritrovato la forma fisica. Sento di poter dare tanto alla Lazio, Mi sento bene e sono molto contento di questo».

TESTA – «Non è facile giocare qui a Venezia, specie per questioni ambientali. Noi però siamo scesi in campo con la testa giusta. Siamo in crescita e dobbiamo ripartire a gennaio in questo modo».