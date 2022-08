Volpi: «La Lazio è una squadra costruita per stare in alto»

L’ex Samp Volpi ha analizzato il momento della Lazio, soffermandosi sulla sfida di domani contro la squadra doriana

L’ex Samp Volpi ha analizzato il momento della Lazio, soffermandosi sulla sfida di domani contro la squadra doriana. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Lazio Style Radio.

AVVERSARIO – «La Sampdoria ha alternato prestazioni buone ad altre meno positive. Quella con la Salernitana è stata una gara strana, dove i campani hanno trovato subito due gol e la Samp non è riuscita a capitalizzare la rete per riaprire la gara. Il problema principale credo sia la non chiarezza da parte della società e questo non porta la serenità necessaria alla squadra. Sono arrivati giocatori importanti, ma che devono integrarsi nei sistemi dell’allenatore. Il Ferraris è uno stadio inglese e il pubblico doriano è un fattore importante».

LAZIO – «La Lazio è una squadra costruita per lottare nelle zone alte della classifica, che ha giocatori importanti e capaci di risolvere la partita in qualsiasi momento. Immobile potrà fare ancora molto bene. Ha avuto una partenza leggermente inferiore rispetto al solito, ma non credo che metta in dubbio le sue qualità e la possibilità di siglare molte reti».