Stendardo: «Passare dalla Lazio alla Juve è stato importante»

Willy Stendardo, in una lunga intervista, ha ricordato il suo passaggio dalla Lazio alla Juventus, fondamentale nella sua carriera. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Juventusnews24:

«Passare dalla Lazio alla Juve è stato un momento importante della mia carriera calcistica ma anche della mai vita. Ringraziando Dio che mi ha dato la possibilità di giocare tanti anni in Serie A e in squadre importanti come Napoli, Lazio e Juventus. Anche quelli di Torino sono ricordi che porto dentro il mio cuore».

