Il difensore dell’Inter Milan Skriniar ha parlato nel post partita di Inter Lazio. Queste le sue dichiarazioni, rilasciate ai microfoni di Dazn.

ERRORE PAIRETTO – «Ha scambiato uno per l’altro, ma poi hanno chiarito e quindi è stato tutto subito corretto».

ESULTANZA CON BASTONI – «E’ stato un bel momento perché mi ha fatto assist un mio caro amico. Mi sono anche fatto male a esultare (ride ndr). Come lo chiamo? Gerry, come la giraffa. Il gol non era una cosa provata, Basto si è trovato lì e ha fatto un gran cross».

SUPERCOPPA – «Abbiamo lavorato bene in questi giorni, anche avendo saltato la partita di Bologna. Stasera ci godiamo la vittoria e da domani penseremo alla Supercoppa, che sarà durissima. Inutile dire che contro la Juve c’è sempre qualcosa in più».