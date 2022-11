Sanderra: «Vedo una squadra in crescita, ma restiamo umili»

Il tecnico Sanderra ha analizzato la vittoria della Lazio Primavera sul campo del Pescara. Queste le sue parole

Il tecnico Sanderra ha analizzato la vittoria della Lazio Primavera sul campo del Pescara. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Lazio Style Channel.

CRESCITA – «La crescita della squadra mi conforta, ma nel primo tempo alcune cose non mi sono piaciute. Poi nella ripresa ci siamo sistemati meglio e siamo stati cinici. I ragazzi stanno cominciando a capire le caratteristiche di questo campionato, dove nessuno ti regala nulla. Siamo più umili e i risultati si vedono, anche se c’è molto da lavorare ancora. Ci sono partite nelle partite, perché a volte devi contenere e altre volte attaccare».

MODULO – «Ci abbiamo messo un po’ per trovare la quadratura, pian piano stiamo trovando il modulo giusto, dove tutti riescono ad esprimersi al massimo. Sono soddisfatto, anche perché i calciatori che oggi hanno debuttato si sono fatti trovare pronti. Ringrazio D’Urso per il lavoro fatto con i suoi ragazzi. Ora però piedi per terra, perché il torneo è ancora lungo. Inutile adesso guardare la classifica. Bisogna solo tenere d’occhio le prestazioni».

SVOLTA – «A livello di risultati sembra esserci stata una svolta, la squadra ha capito che per vincere le partite bisogna fare gruppo. Abbiamo passato dei post partita molto duri e da quelli la squadra ha capito che bisogna rimboccarsi le maniche e lavorare. Fondamentale però rimanere concentrati perché la partita più difficile è sempre la prossima».