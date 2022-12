Reina: «Sarri ti entra dentro. La più bella parata con la Roma»

Reina ha parlato a 360 gradi della sua avventura in Italia, parlando anche del suo bellissimo rapporto con Sarri

Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni del Corriere dello Sport.

LAZIO – «Nel primo anno, con Inzaghi, arrivai per essere il vice di Strakosha, ma poi le situazioni momentanee capovolsero le gerarchie e giocai tanto. Un po’ meno nel campionato successivo, con Sarri, un grandissimo che ha avuto modo, ovviamente più per quello che abbiamo vissuto assieme a Napoli, di entrarmi dentro».

PARATA PIÙ BELLA – «La mia parata migliore? All’Olimpico, in un Roma-Napoli, marzo 2017. Noi vincevamo 2-1, in una sfida che ha un sapore particolare: mancava un minuti e forse meno, tira Perotti, la palla viene sporcata da qualcuno, io sono in contro tempo, perché sto andando dall’altra parte. Ma riesco a fare tre cose: torsione, colpo di reni, manata».

SERIE A – «Per chi tifo?Penso che si sappia, non è un segreto, e non c’è neanche bisogno che io lo dica. Tutto chiaro».