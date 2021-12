Protti: «Immobile è una vera e propria garanzia»

Igor Protti ha detto la sua opinione sul rendimento di Ciro Immobile. Queste le dichiarazioni dell’ex attaccante

Igor Protti ha detto la sua opinione sul rendimento di Ciro Immobile. Queste le dichiarazioni dell’ex attaccante, rilasciate ai microfoni di Tuttomercatoweb:

«l migliori attaccanti di questa stagione? Dico Vlahovic, Scamacca e Dzeko, che sta facendo bene all’Inter e non era scontato, visto che doveva prendere il posto di Lukaku. Non ho citato Immobile, ma Ciro in quanto a gol è sempre una garanzia, a parte qualche difficoltà in Nazionale. Nella Lazio è una macchina da gol. E aggiungo Osimhen, giocatore che ha dimostrato di essere fondamentale per il Napoli».