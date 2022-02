Pedullà: «Tutti hanno un’alternativa in attacco, la Lazio no»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Pedullà ha analizzato il reparto offensivo della Lazio, non lesinando critiche, vista l’assenza di un’alternativa a Immobile

L’assenza di Immobile nel match di domani contro il Porto è una vera tegola in casa Lazio. A non lesinare critiche, viste al.cune scelte di mercato, è stato Alfredo Pedullà sul suo profilo Twitter. Queste le sue parole:

«L’Inter sceglie tra Lautaro, Sanchez, Dzeko o chissà chi. La Roma ha Shomurodov come alternativa ad Abraham, ma anche Felix. La Lazio perde Immobile e parte per Oporto senza un altro attaccante centrale. Non è previsto in rosa».

Insomma, parole molto dure e che tornano a quanto successo nel mercato di gennaio.