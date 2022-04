L’assessore Onorato ha fatto chiarezza su quella che è la situazione dello stadio Flaminio. Queste le sue parole

«Ad oggi la Lazio non ha fatto nessuna proposta per il Flaminio. L’impianto a breve verrà riconsegnato alla città. perché Roma un degrado del genere non può permettermelo».