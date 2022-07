Oddi: «Alla Lazio manca un vice Immobile. Mertens? Dico che...»

Giancarlo Oddi ha analizzato il calciomercato della Lazio, soffermandosi sulle lacune attuali della rosa biancoceleste

ATTACCO – «Colpo alla Dybala? Non credo che alla Lazio serva un colpo del genere. I biancocelesti sono molto forti tra i titolari. Ha Immobile, Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni e un giovane interessante come Romero. E poi si aggiunto Cancellieri, che è molto promettente. Per il momento, la società si è mossa bene».

VICE IMMOBILE – «Manca un attaccante centrale che possa sostituire Immobile. Nomi? A me piacerebbe Caputo. Non essendo molto giovane, potrebbe accontentarsi di questo ruolo. E non dovrebbe costare troppo».

MERTENS – «Quello del belga è un nome che stuzzica molto. Il suo rapporto con Sarri poi sarebbe un qualcosa di fondamentale. Però non conta solo l’aspetto mediatico. Conta la qualità degli undici e non quella di un singolo giocatore».