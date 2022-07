Oddi: «Provedel è un buon portiere. E su Vecino...»

Giancarlo Oddi ha analizzato il calciomercato della Lazio, soffermandosi su alcuni singoli. Queste le sue parole

Giancarlo Oddi ha analizzato il calciomercato della Lazio, soffermandosi su alcuni singoli. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Radiosei:

«Ho visto giocare davvero bene Provedel quando ha incrociato la Lazio. Mi sembra un buon portiere, certo non è un fenomeno come non lo sarà ancora Maximiano. Io non credo che tra i due ci sarà una gerarchia già chiara. Sarà il campo a decidere, ma immagino che inizialmente possa partire dall’inizio il portoghese. Vecino, Marcelo e Mertens? Credo che possano essere colpi importanti. Considero il belga un grande giocatore davvero, al netto di un’età avanzata. Vecino nell’organico di una squadra di alta classifica ci può stare tranquillamente».