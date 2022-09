Oddi: «Casale mi è piaciuto. Importanti le rotazioni a centrocampo»

Giancarlo Oddi ha analizzato nei dettagli il match vinto ieri dalla Lazio contro il Verona. Queste le sue parole

Giancarlo Oddi ha analizzato nei dettagli il match vinto ieri dalla Lazio contro il Verona. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Radiosei:

«La gara di ieri contro il Verona è stata ostica per la modalità di gioco dei veneti. Non tanto bella dal punto di vista estetico, ma ne siamo comunque venuti fuori bene. La Lazio ha meritato la vittoria. Siamo felici anche del ritorno al gol di Immobile. Quando non segna se ne accorgono tutti. Casale? L’ho seguito attentamente. Magari non è velocissimo, ma ragiona molto. Mi sembra un buon difensore, anche perché è attento. Non mi aspettavo la coppia con Patric. Era lo spagnolo il regista difensivo ieri ed è stato bravo. Finalmente c’è stato spazio anche per Marcos Antonio. Devo dire che non è male dal punto di vista tecnico. Lui è molto agile, si muove molto, anche se certo concede un po’ a livello fisico. Con l’arrivo di Vecino e la gestione di Luis Alberto, mi sembra evidente che il centrocampo sia il valore aggiunto della squadra in questi contesti di alternanze».