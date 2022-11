Oddi: «Zaccagni è stato il migliore. E Cataldi...»

Giancarlo Oddi ha analizzato questa prima parte di stagione della Lazio, stabilendo i migliori e i peggiori

Giancarlo Oddi ha analizzato questa prima parte di stagione della Lazio, stabilendo i migliori e i peggiori. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Radiosei.

TOP E FLOP – «Per rendimento quello che secondo me ha fatto meglio fino ad oggi è Mattia Zaccagni. Ha dimostrato di essere cresciuto molto. Non credo che il suo miglioramento, anche di numeri, sia dettato dal lavoro di Sarri. Mi piaceva anche quando giocava nel Verona e tra l’altro credo che abbia ancora margini di crescita. Se dovessi, invece, fare il nome di quello che ha fatto peggio direi Hysaj. Il suo rendimento non è cambiato in positivo neanche quando è tornato a giocare a destra. La sorpresa? Cataldi».

MONDIALI – «Mancini ha ragione, è assurdo che il campione d’Europa in carica non faccia di diritto il Mondiale. Ovviamente non è una questione che riguarda solo l’Italia, ma sono del parere che da questo punto di vista la regola vada modificata».