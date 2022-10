Oddi: «Sarri ha trovato la chiave giusta. E Felipe Anderson...»

Oddi ha analizzato la vittoria della Lazio sul campo dell’Atalanta, soffermandosi sui meriti di Sarri e Felipe Anderson

«L’Atalanta non ha capito nulla, non è mai entrata in campo, tutte le cose che ha fatto la Lazio sono state perfette. Ha giocato bene, ha capito quello che doveva fare, saltava puntualmente il primo pressing dell’avversario, non ha mai dato le spalle alla porta dell’Atalanta. Una delle poche gare che rivedrei è quella di domenica. Il punto ora è dare seguito. Continuo a pensare che non si possa fare a meno di Immobile, ma Sarri ha trovato una soluzione alternativa. Felipe Anderson ha mostrato anche carattere. Puoi quello che il brasiliano è capace di fare con il pallone tra i piedi lo sappiamo tutti».