Marotta: «Var non elimina del tutto errori arbitrali»

Marotta ha detto la sua sulla questione Var, che ancora oggi fa tanto discutere. Queste le parole del dirigente dell’Inter, presente fra gli ospiti dell’evento organizzato da Infront Sport Brave new Sport:

«La tecnologia ci può dare una mano. Ad esempio il VAR, che magari non debella del tutto gli errori arbitrali, ma aiuta. Nell’organizzazione tecnica dell’Inter, ma anche di altri club, c’è una filiera che va dalla prima squadra ai settori giovanili dove ci sono figure di spicco, come coloro i quali che analizzano i match. Stesso discorso vale per i nostri osservatori, che grazie alla tecnologia possono provare a scovare i nuovi talenti del futuro. Io che vengo da un altro calcio mi sono dovuto adeguare a tutte queste innovazioni».