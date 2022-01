Inzaghi: «Supercoppa? Anche con la Lazio eravamo sfavoriti»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Inzaghi, parlando del match di Supercoppa tra Inter e Juve, è tornato sui trionfi nella competizione con la Lazio

«Posso diventare il primo allenatore della storia a battere la Juventus in finale per la terza volta di fila? Nelle precedenti due eravamo sfavoriti e abbiamo giocato due ottime gare, con Allegri e Sarri. Anch’io però ho perso contro la Juventus in finale. Domani cercheremo di dare questa soddisfazione ai tifosi: non sarà semplicissimo, ma daremo il centoventi per cento».