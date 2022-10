Impallomeni ha detto la sua sulla questione Olimpico e sulle parole di mister Sarri, soffermandosi anche su Lazio-Udinese. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Tmw Radio:

«Ricordo che anche Mourinho si è lamentato del terreno dell’Olimpico. La Lazio non ha pareggiato con l’Udinese per il campo, ma ha ragione a dire che non va bene. E’ un campo pieno di trappole e il problema va risolto in fretta».