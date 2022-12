Giordano: «Messi non raggiungerà mai Maradona»

Bruno Giordano ha voluto dire la sua sul costante continuo paragone tra Maradona e Messi. Queste le sue parole

«Scaloni ha costruito la squadra intorno a Messi. Gli altri 10 sono sempre pronti a dargli sostegno e a fare la loro parte per permettere a Leo di dare il meglio di sé. Anche se dovesse vincerlo questo Mondiale, Messi non potrà mai raggiungere Maradona. Non cambia il mio giudizio e poi le epoche sono diverse. Messi, se avesse giocato con noi al Napoli, al posto di Maradona, non avrebbe fatto lo stesso e non avrebbe vinto Scudetti e Coppa Uefa. Leo rientra nei primi 4-5 giocatori di tutti i tempi. Per alcuni può essere il primo o il secondo, ma sicuramente rientra in questa cerchia. Maradona è stato un dono del cielo».