Di Lorenzo: «Una grande vittoria contro una grande squadra»

Di Lorenzo ha commentato nell’immediato post partita la vittoria del Napoli sul campo della Lazio. Queste le sue parole a Sky Sport:

PAROLE – «Sicuramente è una grande vittoria con una grande squadra. Dovevamo rifarci dopo il pari con il Lecce. Questa vittoria è anche per i tifosi, che ci seguono sempre numerosi. Siamo un gruppo nuovo, ci siamo conoscendo, ma abbiamo tutte le qualità per fare bene. Ci sono tante partite, ma oggi abbiamo risposto bene. Kvaratskhelia? Ha grandi qualità, come tutti i nuovi arrivati. Classifica? Ancora è presto. Il percorso è lungo».

Le parole del giocatore a DAZN

PAROLE – «I primi minuti non siamo scesi in campo praticamente, poi abbiamo iniziato a imporre il nostro gioco dopo il gol. E’ una grande rimonta, contro una squadra in salute. Non era facile, bravi tutti. Champions? Presentarci con una vittoria oggi è importante anche per il morale. Affronteremo una grandissima squadra, giocheremo con la spinta del pubblico e cercheremo di fare una grande partita anche col Liverpool».