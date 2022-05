Dalla Palma: «Luis Alberto? La Lazio deve tenerselo stretto»

Il noto giornalista Alberto Dalla Palma ha detto la sua sulla situazione di Luis Alberto. Queste le sue parole

«Al netto degli addii noti di Strakosha, Leiva e Luiz Felipe, la variabile del mercato è Milinkovic. Non ha mai forzato la mano, non ha mai fatto una polemica. Lui avrebbe il desiderio di confrontarsi in un club superiore. Il Manchester United, anche senza Champions, è un marchio troppo prestigioso. Probabilmente la grande offerta dai Red Devils arriverà. Luis Alberto? La Lazio debba tenerselo stretto, anche a costo di mandare giù qualche boccone amaro. Ha avuto contrasti con Sarri, ma il tecnico è intelligente, sa che perdere tutti e tre i centrocampisti della sua Lazio sarebbe un duro colpo».