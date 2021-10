Criscitiello difende la Lazio: «La palla non va buttata fuori»

Michele Criscitiello ha detto la sua su quanto successo sul gol di Felipe Anderson in Lazio-Inter: le sue parole

Anche il noto giornalista Michele Criscitiello ha detto la sua su quanto successo sul gol di Felipe Anderson in Lazio-Inter.

Queste le sue parole su Twitter: «Tutti scandalizzati per il gol della Lazio. La palla fuori non va buttata. Ci sono 4 arbitri e se non fermano loro il gioco non deve fermarlo l’una o l’altra squadra.Non vale per Lazio o Inter ma per tutti.Bisogna giocare.Sono anni che perdiamo tempo/ritmo a buttare palla fuori».

Tutti scandalizzati per il gol della Lazio. La palla fuori non va buttata. Ci sono 4 arbitri e se non fermano loro il gioco non deve fermarlo l’una o l’altra squadra.Non vale per Lazio o Inter ma per tutti.Bisogna giocare.Sono anni che perdiamo tempo/ritmo a buttare palla fuori — Michele Criscitiello (@MCriscitiello) October 16, 2021

Già poco dopo l’episodio, su Dazn, a fare chiarezza era stato l’ex arbitro Luca Marelli, che aveva detto, come, in termine di regolamento, non vi è alcun obbligo di mettere il pallone fuori, se non dopo un colpo alla testa.