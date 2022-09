Crespi: «Oggi vinto con umiltà e aggressività. Siamo una bella squadra»

L’attaccante della Lazio Primavera Crespi ha analizzato la vittoria della Lazio Primavera contro il Monopoli

L’attaccante della Lazio Primavera Crespi ha analizzato la vittoria della Lazio Primavera contro il Monopoli. Queste le sue parole rilasciate ai microfoni di Lazio Style Channel:

SQUADRA – «Siamo una bella squadra. Sta nascendo un nuovo gruppo. Abbiamo iniziato male, ma oggi abbiamo mostrato le nostre qualità. Molti ragazzi sono saliti dall’Under-18. Ora avremo una settimana per lavorare. Ci siamo messi in testa la squadra che dobbiamo essere: uniti, aggressivi. Con personalità abbiamo segnato, poi raddoppiato e condotto in porto la sfida».

GOL – «Questa è casa mia. Senza dubbio la sensazione di segnare al Fersini mi riempie sempre di gioia. Lavoro sempre per aiutare la squadra con i miei gol. Un attaccante per distinguersi deve sempre avere fame. Ora comunque pensiamo a Salerno, dove lo scorso anno non abbiamo fatto bene».