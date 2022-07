Biasin: «L’Inter non è interessata a Francesco Acerbi»

Fabrizio Biasin ha fatto chiarezza sul possibile interesse dell’Inter su Francesco Acerbi. Queste le sue parole su Twitter

«Siccome c’è chi me lo sta chiedendo, ho fatto le mie misere verifiche: l’Inter a oggi non è interessata ad Acerbi come rinforzo per la difesa».