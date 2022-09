Bergonzi: «Su Lazzari era rigore. E sulle parole di Sarri...»

Bergonzi ha analizzato l’episodio del contatto tra Mario Rui e Manuel Lazzari, avvenuto durante Lazio-Napoli

«Un parere sull’operato di Sozza? È il miglior talento che abbiamo in Italia dal punto di vista arbitrale. È deciso e sicuro, il suo lavoro è sempre adeguato. Durante la gara tra biancocelesti e gli azzurri, l’episodio Mario Rui-Lazzari doveva essere fischiato e assegnato il rigore ai capitolini. Ma la responsabilità non è di Sozza, bensì del Var, il quale sarebbe dovuto intervenire e optare per il penalty ai padroni di casa. Sarri? Le sue non sono state parole felici. L’atteggiamento della sua squadra nelle prime giornate di campionato non è stato adeguato, perché molto hanno accerchiato l’arbitro. Quella è una condotta sbagliata».