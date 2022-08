Ballotta: «Ho ricordi bellissimi legati alla Lazio»

L’ex portiere della Lazio Ballotta ha parlato del suo passato in maglia biancoceleste. Queste le sue dichiarazioni

L’ex portiere della Lazio Ballotta ha parlato del suo passato in maglia biancoceleste. Queste le sue dichiarazioni, rilasciate ai microfoni di Radio Radio:

«Ho un ricordo bellissimo, perché vincere uno scudetto era importante dopo anni. Avevamo una squadra fortissima e che forse ha vinto poco per quanto era forte. Abbiamo perso anche delle finali, oltre a tutto ciò che abbiamo vinto. Non posso che avere ricordi positivi. Per me è stato come finale di carriera un coronamento quello di giocare a Madrid in Champions».