Spinazzola: «Facciamo tutto quello che dice Mourinho»

Spinazzola, in un’intervista rilasciata ai canali ufficiali della Roma, ha parlato del rapporto con José Mourinho. Queste le sue parole:

«Noi stiamo con lui e qualsiasi cosa dice gli andiamo dietro. Se ci dice di fare la guerra noi facciamo la guerra. Ha questo dono. Poi tutto quello che dice, per la maggior parte, si avvera. Gli allenamenti con lui? Ma lui è molto tranquillo in allenamento. Non so com’era in passato, ma è veramente pacato. Alcune volte osserva e basta dall’alto. A lui piace più osservare come ti muovi, come muovi il corpo, il body language, osserva molto queste cose».