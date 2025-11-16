 Dia Lazio, oggi è il compleanno del calciatore biancoceleste: gli auguri della società all'attaccante
Dia
Dc Roma 15/02/2025 - campionato di calcio serie A / Lazio-Napoli / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: esultanza gol Boulaye Dia

Dia Lazio, il giocatore festeggia 29 anni: la Lazio omaggia il suo esterno con una foto speciale sui social biancocelesti

Oggi è una giornata particolare per Boulaye Dia, che festeggia il suo 29° compleanno. La Lazio ha voluto celebrare l’attaccante con un messaggio ufficiale sul proprio sito e con un post dedicato sui canali social.

Nel comunicato, la società biancoceleste ha sottolineato l’importanza del giocatore, rivolgendo a lui gli auguri più sinceri da parte del Presidente, dello staff e di tutta la tifoseria.

Un gesto semplice ma significativo, che testimonia la vicinanza del club e dei suoi sostenitori a Dia in questa ricorrenza speciale, rafforzando il legame tra squadra e calciatore.

NOTA CLUB – “Boulaye Dia, attaccante biancoceleste, oggi spegne 29 candeline. Dal Presidente, dalla Società, dallo staff e da tutti i tifosi, i più sentiti auguri di buon compleanno”. 

