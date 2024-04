Dia Lazio, al via l’incontro con la Salernitana: può arrivare così a Formello

Dia-Lazio, venerdì, in occasione della gara dell’Olimpico contro la Salernitana, ci sarà un incontro tra le due società: i dettagli

La gara di venerdì contro la Salernitana potrebbe avere risvolti importanti non solo per la classifica, con la squadra di Tudor chiamata a riscattare la sconfitta nel derby, ma anche per il calciomercato Lazio della prossima estate.

Fabiani infatti è pronto ad incontrare la società campana per Boulaye Dia, attaccante ex Villarreal ormai fuori rosa. Il ragazzo piace a Tudor e anche il costo non è proibitivo: scaduta la clausola da 20 milioni di euro, ne basteranno circa 10 per portarlo a Formello.