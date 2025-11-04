 Dia Lazio, altra serata da dimenticare per l'attaccante biancoceleste: partita insufficiente contro il Cagliari, i voti dei giornali
2 ore ago

Dia
Dc Roma 15/02/2025 - campionato di calcio serie A / Lazio-Napoli / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: esultanza gol Boulaye Dia

Dia Lazio, Boulaye ancora in ombra: contro il Cagliari prestazione deludente e giudizi negativi dalla stampa

La Lazio sta ritrovando compattezza e identità, ma l’unico punto critico sembra essere Boulaye Dia, ancora lontano dall’offrire un contributo convincente in attacco.

Maurizio Sarri continua a difenderlo con decisione, sottolineando l’importanza del suo impegno in fase difensiva e il sacrificio che mette al servizio della squadra.

Tuttavia, tifosi e media non sono convinti: la prestazione del senegalese contro il Cagliari è stata giudicata insufficiente, con critiche mirate soprattutto alla sua sterilità offensiva.

I VOTI DEI GIORNALI

CORRIERE DELLO SPORT: Dia 5

MESSAGGERO: Dia 4

GAZZETTA DELLO SPORT: Dia 5

