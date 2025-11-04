Dia Lazio, altra serata da dimenticare per l’attaccante biancoceleste: partita insufficiente contro il Cagliari, i voti dei giornali

News
Dia Lazio, Boulaye ancora in ombra: contro il Cagliari prestazione deludente e giudizi negativi dalla stampa
La Lazio sta ritrovando compattezza e identità, ma l’unico punto critico sembra essere Boulaye Dia, ancora lontano dall’offrire un contributo convincente in attacco.
Maurizio Sarri continua a difenderlo con decisione, sottolineando l’importanza del suo impegno in fase difensiva e il sacrificio che mette al servizio della squadra.
Tuttavia, tifosi e media non sono convinti: la prestazione del senegalese contro il Cagliari è stata giudicata insufficiente, con critiche mirate soprattutto alla sua sterilità offensiva.
I VOTI DEI GIORNALI
CORRIERE DELLO SPORT: Dia 5
MESSAGGERO: Dia 4
GAZZETTA DELLO SPORT: Dia 5
