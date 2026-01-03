Dia, esordio in Coppa d’Africa per l’attaccante della Lazio: come è andato il giocatore biancoceleste

Dia ha finalmente trovato spazio in Coppa d’Africa. Come è andata la prestazione del giocatore della Lazio e il resoconto del match

Finalmente spazio per Dia in Coppa d’Africa. L’attaccante della Lazio ha fatto il suo debutto nella competizione continentale africana entrando in campo nel corso degli ottavi di finale tra Senegal e Sudan. Dopo essere rimasto in panchina per tutte e tre le partite della fase a gironi, Boulaye Dia ha potuto assaggiare il clima del torneo in una gara importante, contribuendo al successo della sua nazionale.

Il Senegal ha superato il Sudan con il risultato di 3-1, staccando il pass per i quarti di finale grazie alla doppietta di Gueye e alla rete di Mbaye. Un match controllato dai campioni d’Africa in carica, che hanno mostrato solidità e qualità in ogni reparto. In questo contesto, l’ingresso di Dia ha rappresentato un segnale importante per il prosieguo della competizione, soprattutto in vista delle prossime sfide a eliminazione diretta.

L’attaccante biancoceleste è subentrato intorno al 53’ minuto, prendendo il posto di Jackson al centro dell’attacco senegalese. Il commissario tecnico ha deciso di affidarsi a Dia per dare maggiore profondità e freschezza al reparto offensivo, sfruttando le sue caratteristiche di movimento e capacità di attaccare la profondità. Pur senza trovare la via del gol, il numero della Lazio si è mostrato attivo, partecipando alla manovra e aiutando la squadra a gestire il vantaggio.

Per Dia si è trattato della prima presenza in questa edizione della Coppa d’Africa. Nelle precedenti tre partite del girone, infatti, l’attaccante era rimasto a guardare dalla panchina, probabilmente per scelte tecniche e di rotazione. Il suo ingresso negli ottavi potrebbe però rappresentare un punto di svolta, sia per il giocatore sia per il Senegal, che potrà contare su una risorsa offensiva in più nel momento decisivo del torneo.

Dal punto di vista della Lazio, l’utilizzo di Dia in Coppa d’Africa è seguito con grande attenzione. Il club biancoceleste spera che il centravanti possa accumulare minuti senza sovraccarichi, mantenendo una buona condizione fisica in vista del rientro in Italia. Allo stesso tempo, un buon percorso del Senegal potrebbe aumentare la fiducia e il morale del giocatore.

Con i quarti di finale alle porte, Dia punta ora a ritagliarsi uno spazio sempre più importante nelle rotazioni offensive della sua nazionale. Le prossime partite diranno se il suo debutto negli ottavi sarà stato solo l’inizio di un ruolo più centrale nel cammino del Senegal in Coppa d’Africa.