Lazio, Di Natale incensa Immobile: «Sa fare tutto, sarà fondamentale in Nazionale»

Gli elogi di Totò Di Natale sono tutti per Immobile. L’ex attaccante ha parlato così del numero 17 della Lazio

Da bomber a bomber. Di Natale incensa Immobile: ecco gli elogi dell’ex attaccante sulle colonne de La Gazzetta dello Sport:

«Sono felice per Ciro. È svelto, sveglio, fa assist. Si butta dentro, ed ama giocare libero, un po’ come facevo io. Sa fare tutto, e anche per la Nazionale sarà fondamentale. Belotti è più forte fisicamente, ma credo che in Azzurro i due non possano giocare insieme».