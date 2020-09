Di Marzio: «Oggi nuovo incontro positivo tra la Lazio e Acerbi»

Nella giornata di oggi c’è stato un nuovo incontro tra le parti: pace ristabilita tra Lazio e Acerbi.

Nella giornata di oggi, un incontro ha avuto luogo a Roma tra Francesco Acerbi, l’agente Pastorello, Igli Tare e Claudio Lotito. Come riportato da Gianluca Di Marzio sul proprio sito ufficiale, a Formello è stato ristabilito un clima di serenità tra la Lazio e l’entourage del difensore biancoceleste: la volontà comune è lavorare per trovare una soluzione condivisa e proseguire il rapporto, con l’impegno di mantenere la negoziazione su un piano di riservatezza. Non si è entrati nel merito economico-contrattuale, ma sono state poste le condizioni per una negoziazione finalizzata a trovare un accordo che soddisfi tutti.