Di Marzio: «Tra Lazio e Bayern non c’è stata proprio partita»

Dopo la sconfitta della Lazio in Champions League contro il Bayern, l’ex allenatore Gianni Di Marzio ha commentato la gara

Una partita che ha lasciato l’amaro in bocca non solo ai tifosi biancocelesti, ma anche a tutto il calcio italiano. Questo è il pensiero dell’ex allenatore Gianni Di Marzio sulla sfida tra Lazio e Bayern Monaco, finita 4-1 per i bavaresi.

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ha affermato: «Per me il problema è tecnico. Vedo che prendiamo sempre gli stessi gol, non si allenano più le difese come una volta. I tecnici giovani non fanno più la fase difensiva, non insegnano come marcare, la postura. Oggi si fa partire il gioco dal portiere, è cambiato tutto. Il calcio mondiale lo conosco, vedo come giocano in ogni parte del mondo. Mi chiedo, che partita è stata Lazio-Bayern? Non c’è stata partita sia tecnicamente che fisicamente. L’unica che fa un calcio europeo è l’Atalanta, sia tecnicamente, che fisicamente e mentalmente».