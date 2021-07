Di Marzio, L’Atalanta piomba su Luiz Felipe: i dettagli

Di Marzio ha fornito importanti aggiornamenti su Luiz Felipe: il centrale può diventare un obiettivo se saltasse la pista Demiral

Il mercato di Lazio e Atalanta potrebbe presto intrecciarsi. Come riferito da Gianluca Di Marzio infatti, se dovesse andare in porto la trattativa tra gli orobici e il Tottenham per la cessione di Romero, la società di Percassi potrebbe bussare alla porta di Tare per Luiz Felipe, complici anche le difficoltà nell’arrivare a Demiral e Botman.

Luiz Felipe può infatti contare sul gradimento tecnico di Gasperini e sarebbe affascinato dalla possibilità di giocare la Champions. La trattativa non appare comunque semplice. La Lazio infatti, nonostante la scadenza del contratto del calciatore al 30 giugno 2022 e l’intenzione di non rinnovarlo, parte da una valutazione di 20 milioni più bonus.