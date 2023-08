Di Canio ironizza: «Roma da quarto posto, ecco perché». Le parole dell’ex giocatore della Lazio

L’ex Lazio, Paolo Di Canio è tornato a parlare della Roma, oggi opinionista a Sky Sport, ha rilasciato un’intervista a Il Mattino. Ecco cosa ha detto:

DI CANIO– «La Roma è quella che ha operato meglio sul mercato: i giallorossi non si possono nascondere e credo siano obbligati ad arrivare tra le prime 4. Hanno preso giocatori in età per esplodere: Renato Sanches su tutti».