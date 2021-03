Di Canio: «Lazio-Torino e Juve-Napoli, queste cose solo in Italia»

Paolo Di Canio ha commentato il caos generato dal Covid nelle due partite Lazio-Torino e Juve-Napoli: ecco le sue parole

Paolo Di Canio, ospite nel salotto di Sky per commentare il posticipo di Serie A, ha commentato le vicende legate al Covid che hanno impedito di disputare alcune gare del campionato. Ecco le sue parole:

«Prima il caos della Lazio con il Torino, poi la questione Juve-Napoli e l’interesse della Roma. Queste cose succedono solo in Italia. In Inghilterra non esistono. Il Liverpool quest’anno ha giocato il mercoledì in Champions e poi il sabato in campionato».