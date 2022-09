Gigi Di Biagio, opinionista di DAZN, ha criticato la prestazione della Lazio nella gara contro il Midtjylland

Gigi Di Biagio, ospite a DAZN, ha parlato così della sconfitta della Lazio contro il Midtylland:

«Battuta d’arresto che non ci voleva per la Lazio. Ha regalato i primi quattro gol per errori individuali di reparto».