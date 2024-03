Di Bello di nuovo nel mirino: adesso è il Lipsia a protestare dopo la Lazio

Di Bello finisce nuovamente nel mirino: ora è il Lipsia a protestare per il suo arbitraggio, come ha fatto anche la Lazio

Dopo la Lazio, adesso è il Lipsia a protestare per l’arbitraggio di Di Bello. Il fischietto italiano è finito nel mirino dei tifosi tedeschi dopo il mancato rosso all’indirizzo di Vinicius, che ha poi segnato il gol del Real decisivo per eliminare gli avversari.

In Germania non hanno preso di buon occhio la direzione del direttore di gara italiano, che anche fuori dai nostri confini ha fatto di tutto per non farsi ricordare al meglio.