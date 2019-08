Derby, Totti: «Potrei esserci, sto valutando. Lazio temibile, ma la Roma è più forte!»

Lo storico capitano della Roma Totti ha parlato ai microfoni di Radio Radio della sua presenza sugli spalti in occasione del derby

Francesco Totti, storico capitano della Roma, è intervenuto ai microfoni di Radio Radio per dire la sua sul prossimo derby della Capitale e sulla propria presenza all’Olimpico: «E’ più sì che no, potrei esserci. Sto valutando. Certo, sarebbe la prima volta che non andrò allo stadio a vedere il derby dal vivo. Anche da infortunato o squalificato ero sempre là. Questo mi fa pensare. Lazio? Temibile, quadrata e Simone Inzaghi la sa mettere in campo anche se la Roma sulla carta è più forte, ma poi conta il risultato».