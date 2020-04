Coronavirus, il derby solidale unisce tutti contro il Covid

L’evento benefico per raccogliere fondi contro il Coronavirus ha riscontrato grande successo: raccolti €21’052

Nel pomeriggio di oggi si è tenuto sul web il primo derby solidale contro il Coronavirus: le tifoserie di Roma e Lazio si sono affrontate virtualmente per sostenere il Policlinico di Tor Vergata di Roma.

Durante l’evento si poteva donare in favore della propria squadra del cuore e ad un determinato valore raggiunto corrispondeva un gol segnato. Al termine della gara il risultato si è fermato sul 3-1 per i giallorossi, ma a vincere sono stati tutti coloro che si sono uniti nella lotta contro il Covid. Molti personaggi famosi, dello spettacolo e dello sport, sono intervenuti per sostenere la causa. A rappresentare i colori della prima squadra della Capitale ci sono stati Inzaghi, Acerbi, Lotito, Cataldi, Enrico Montesano, Cristian De Sica, Parolo, Mattia Briga, ma anche Noemi Visentin e Martina Santoro. In totale sono stati raccolti €21’052.