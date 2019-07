Derby alla seconda giornata: sarà il più “precoce” della storia”

La prossima stagione parte già con un record, quello tra Lazio e Roma sarà il derby più precoce di sempre

Ieri a Milano ha preso vita la prossima stagione di Serie A. Il calendario ha emesso i suoi verdetti e si parte subito con il botto. Il derby della Capitale, il match più atteso di tutto l’anno da entrambe le tifoserie, sarà già alla seconda giornata con la Lazio che ospiterà in casa la Roma.

Come riporta Lazio Page sarà questa la stracittadina più precoce della storia: il record precedente era Roma-Lazio alla terza giornata nel 1946. Mai quindi un derby così in fretta. Se, invece, dovesse essere anticipato al 31 agosto, sarebbe il terzo derby d’agosto di sempre, il secondo in gare ufficiali (1971 Lazio-Roma 1-0 Chinaglia) COPPA ITALIA 1993; (Roma-Lazio 0-1 Signori) TROFEO DINO VIOLA.