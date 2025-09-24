Derby di Roma: squalifiche e multe anche per la Roma! La decisione del Giudice Sportivo

Derby di Roma: squalifiche e multe anche per la Roma dopo quelle al club biancoceleste! La decisione del Giudice Sportivo

Il derby della Capitale, sempre carico di tensione e passione, non si è concluso soltanto sul campo. Dopo la sfida tra Lazio e Roma, il Giudice Sportivo della Serie A ha emesso un verdetto pesante che coinvolge entrambe le società, con squalifiche e ammende che hanno fatto discutere tifosi e addetti ai lavori.

Le squalifiche per la Lazio

La formazione biancoceleste dovrà fare a meno di Mattéo Guendouzi, centrocampista francese classe 1999 noto per la sua grinta e la capacità di recupero palla, e di El Azzouzi Belahyane, giovane talento del vivaio. Entrambi sono stati fermati per un turno, privando così l’allenatore Sarri, tecnico subentrato in estate per dare nuova solidità alla squadra, di due pedine importanti in vista dei prossimi impegni di campionato.

Oltre alle squalifiche, la Lazio è stata punita anche con un’ammenda economica, segno che il comportamento dei propri sostenitori non è passato inosservato agli occhi delle autorità sportive.

La stangata alla Roma

Se la Lazio non sorride, la situazione in casa giallorossa è ancora più pesante dal punto di vista economico. La Roma di Gasperini allenatore che sta cercando di dare nuova identità alla squadra, è stata infatti multata con una sanzione di 10.000 euro.

Secondo quanto riportato nel comunicato ufficiale della Serie A, i tifosi romanisti si sono resi protagonisti di episodi gravi: al 51° minuto del secondo tempo è stato lanciato un fumogeno nel settore occupato dai sostenitori avversari e, nel corso della gara, due petardi sono stati scagliati all’interno del recinto di gioco. Comportamenti che hanno portato il Giudice Sportivo a infliggere una punizione severa, volta a ribadire la tolleranza zero verso episodi che mettono a rischio la sicurezza negli stadi.

Un derby che lascia strascichi

Il derby di Roma non è mai una partita come le altre: rivalità storica, atmosfera infuocata e grande attenzione mediatica. Tuttavia, gli episodi extracalcistici rischiano di oscurare lo spettacolo sportivo. Le decisioni del Giudice Sportivo rappresentano un monito per entrambe le tifoserie e un richiamo alla responsabilità.

Per Lazio e Roma, oltre al risultato sul campo, resta dunque il peso di squalifiche e multe che influenzeranno il prosieguo della stagione.