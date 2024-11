Derby Roma, Caputi: «Le gerarchie sono cambiate, la Lazio ha dimostrato una cosa»

Derby Roma, le parole di Massimo Caputi sulle gerarchie della capitale dopo l’ottimo avvio della Lazio e quello pessimo dei giallorossi

Nell’intervista esclusiva concessa a Lazionews24, Massimo Caputi ha parlato anche del momento delle due squadre protagoniste del Derby di Roma. Di seguito le sue parole.

Ad inizio stagione, considerando il mercato. quale annata ti aspettavi di Roma e Lazio, e adesso le gerarchie in vista anche del derby di Gennaio sono cambiate o ancora è prematuro parlarne?

«Attualmente visto il rendimento di entrambe, è chiaro che ora le gerarchie delle due romane cambiano con la Lazio che si sta dimostrando superiore, dimostrando in particolare che non basta per forza prendere le figurine per fare una squadra forte ed è solamente il campo quello che decide. La Roma si sta dimostrando la sorpresa in negativo, certamente deve recuperare se stessa e deve essere bravo Ranieri, con la sua esperienza, a raddrizzare una stagione completamente iniziata male per i giallorossi».

