Derby di Roma: Gasperini alle prese con le assenze in vista della sfida alla Lazio

Derby di Roma: il tecnico Gasperini è alle prese con le assenze in vista della super sfida alla Lazio. Le ultime sui giallorossi

Manca poco più di un giorno al fischio d’inizio della prima stracittadina della stagione. Domenica sera, allo Stadio Olimpico di Roma, si accenderanno i riflettori sul derby tra Roma e Lazio, una delle partite più attese del campionato di Serie A.

In casa giallorossa, il tecnico Gian Piero Gasperini, allenatore esperto e noto per il suo calcio offensivo e organizzato, dovrà fare i conti con diverse assenze pesanti che rischiano di condizionare le scelte di formazione.

Dybala out, problemi anche per Wesley e Hermoso

La notizia più rilevante riguarda l’assenza di Paulo Dybala, attaccante argentino e leader tecnico della Roma, fermato da un infortunio che lo terrà lontano dal campo. A complicare ulteriormente la situazione, in settimana si sono aggiunti i problemi fisici di Wesley e Mario Hermoso.

Wesley , centrocampista brasiliano di grande fisicità e dinamismo, ha accusato disturbi gastrointestinali che lo hanno costretto a fermarsi.

, centrocampista brasiliano di grande fisicità e dinamismo, ha accusato disturbi gastrointestinali che lo hanno costretto a fermarsi. Mario Hermoso, difensore spagnolo con esperienza internazionale, ha invece riportato un affaticamento al polpaccio.

Le possibili alternative di Gasperini

Se Hermoso non dovesse recuperare in tempo, il posto in difesa potrebbe essere affidato a Zeki Çelik, terzino turco apprezzato per la sua duttilità, oppure al giovane Ghilardi, promettente difensore della Primavera, che potrebbe così esordire in un match di altissimo livello.

Per Wesley, invece, filtra un cauto ottimismo: nonostante i problemi accusati nei giorni scorsi, il centrocampista dovrebbe tornare ad allenarsi regolarmente già oggi, aumentando le possibilità di vederlo in campo dal primo minuto.

Un derby che vale più di tre punti

Il derby di Roma non è mai una partita come le altre: oltre al prestigio cittadino, la sfida rappresenta un crocevia importante per la classifica e per il morale delle due squadre. Gasperini dovrà trovare la formula giusta per sopperire alle assenze e mantenere alta la competitività della sua Roma contro una Lazio determinata a imporsi.

Tifosi e appassionati attendono con trepidazione: il conto alla rovescia è iniziato e, tra incertezze e possibili sorprese, il derby promette spettacolo.