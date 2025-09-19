Derby di Roma: conto alla rovescia per la supersfida. I biancocelesti caricano l’ambiente – FOTO

Derby di Roma: conto alla rovescia per la supersfida di domenica. I biancocelesti caricano l’ambiente sui social – FOTO

Mancano poco più di 48 ore al Derby della Capitale, l’appuntamento calcistico più atteso dell’anno per i tifosi di Lazio e Roma. Domenica alle ore 12:30, lo Stadio Olimpico sarà il palcoscenico di una delle partite più sentite e decisive della stagione di Serie A. Non si tratta solo di tre punti in classifica: in palio c’è l’orgoglio cittadino, la supremazia sportiva e il diritto di “comandare” Roma fino alla prossima sfida.

L’attesa e l’atmosfera

L’adrenalina cresce di ora in ora. La Lazio, guidata in panchina da Sarri, allenatore noto per il suo approccio tattico aggressivo e la solidità difensiva, arriva al derby con la voglia di confermare il buon momento di forma. Dall’altra parte, la Roma di Gasperini, tecnico giallorosso e simbolo di grinta e appartenenza, punta a riscattare le ultime prestazioni altalenanti e a regalare una gioia ai propri tifosi.

I protagonisti attesi

Tra i biancocelesti, occhi puntati su Zaccagni, capitano, capace di decidere le partite con il suo fiuto del gol. In casa giallorossa, tra i giocatori attesi c’è Soulè, fantasista argentino dal piede raffinato, in grado di inventare giocate decisive in qualsiasi momento. La sfida tra questi campioni potrebbe essere una delle chiavi del match.

La spinta dei tifosi

A infiammare ulteriormente l’ambiente ci ha pensato la società biancoceleste, che sui propri canali social ha pubblicato un video con le più spettacolari coreografie recenti della Curva Nord. Immagini di bandiere, cori e colori che raccontano la passione di un popolo. La didascalia scelta è semplice ma eloquente: “Unplayable”, ovvero “Ingiocabili”.

Un derby che vale più di una partita

Il Derby di Roma non è mai una gara come le altre. È una sfida che unisce e divide, che accende emozioni e lascia ricordi indelebili. Domenica, alle 12:30, l’Olimpico sarà una bolgia: 90 minuti di tensione, spettacolo e cuore, con due squadre pronte a dare tutto per la gloria cittadina.